В Госсовете РФ предложили изменить структуру тарифа на вывоз мусора, а не увеличивать его

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Участники рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета РФ предложили изменить структуру тарифа на вывоз мусора, резервируя внутри него средства на финальную рекультивацию свалок. Речи о росте тарифа не идет, сообщил в четверг ТАСС председатель группы, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Газета "Известия" ранее сообщила, что участники рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета РФ предложили заложить в тариф региональных операторов составляющую, из которой будет формироваться фонд на рекультивацию свалок. Издание привело мнение директора Института экологии НИУ ВШЭ Бориса Моргунова о том, что в этом случае рост тарифа скорее всего не превысит 5%. При ссылках на этот материал другие СМИ интерпретировали это как предложение увеличить платеж для населения за обращение с мусором.

"Предложение по созданию резерва в тарифе не связано с увеличением платежа для жителей <…> Речь идет не об увеличении тарифа, а лишь об изменении его структуры <…> По сути это [будут] "окрашенные деньги" внутри тарифа, которые нельзя будет расходовать на другие цели", - сказал Никитин.

Он объяснил, что сейчас финальную рекультивацию свалки должен делать ее собственник или оператор, однако они зачастую уходят от этого обязательства. "Ликвидация подобных [брошенных] полигонов затем требует значительных вливаний из бюджетов всех уровней, а со временем средств может понадобиться только больше", - отметил губернатор.

Никитин добавил, что текущая версия доклада рабочей группы, на которую ссылались "Известия", промежуточная. "К работе уже привлечены более 120 человек, среди которых представители власти, общественных организаций, региональных операторов. Мы обсуждаем различные мероприятия по улучшению ситуации в сфере обращения с отходами, и ни одно из них не связано с увеличением тарифов для населения", - пояснил он.