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Путин поручил до 1 июля определить детали обеспечения связи для соцобъектов в Крыму

Это необходимо в целях реализации национального проекта "Цифровая экономика"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в целях реализации национального проекта "Цифровая экономика" поручил правительству до 1 июля 2019 года провести ряд мероприятий для подключения социально значимых объектов в регионах, в том числе в Крыму, к мобильной связи и интернету. Соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

Всего в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" до 2024 года планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов госвласти и местного самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции. Какие именно соцобъекты будут обеспечены связью в 2019-2020 годы, правительству предстоит определить до 1 июля, отмечается в поручении президента.

В частности, правительству поручено определить единственных исполнителей, которые в 2019-2020 годы будут подключать соцобъекты. Согласно поручению, для этого будет использоваться инфраструктура ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС, оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны). Объекты РТРС предполагается подключить к сети связи общего пользования с помощью оптоволоконных линий, в частности для пропуска телевизионного и технологического трафика. Такие поручения предусмотрены в отношении всей России (за исключением Крыма и Севастополя), а также отдельно для Крыма и Севастополя.

Согласно поручениям президента, дополнительным условием по таким госконтрактам должно быть преимущественное использование российского телеком-оборудования, это требование правительство должно установить до 15 июля. В то же время к 1 сентября кабмин обязан определить правила недискриминационного доступа операторов к создаваемой при участии РТРС инфраструктуре для подключения к сети связи общего пользования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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