Шесть сел включили в постоянный маршрут мобильного "Кванториума" в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июня. /ТАСС/. Шесть сел были включены в постоянный маршрут мобильного "Кванториума" в Амурской области в рамках работы по нацпроекту "Образование". Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Определен маршрут движения мобильного "Кванториума", который начнет работу в Амурской области уже в этом году, всего определено шесть "точек", которые технопарк будет посещать непрерывно, - это села Тамбовка, Константиновка, Поярково, Екатеринославка, Возжаевка и Ивановка", - говорится в сообщении. Уточняется, что в каждом населенном пункте занятия с детьми сотрудники передвижного "Кванториума" планируют проводить в течение 12 дней, учебный день будет разделен на две части. "В первую половину дня на базе технопарка реализуется проект "Урок технологии", в который будут вовлечены ученики 6-8 классов, во вторую - дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной и технической направленностей (VR/Промдизайн, Гео/Аэро, Робо/IT, Хайтек), рассчитанные на обучающихся 5, 9-11 классов", - цитируется в сообщении директор технопарка Наталья Домашенко.

Учить юных кванторианцев будут три наставника, которых отберут на федеральном уровне и которые пройдут в августе повышение квалификации. "В этом году обучение в мобильном технопарке пройдут около тысячи сельских школьников - это дети, проживающие не только в том населенном пункте, где будет стоять "Кванториум", но и ребята из ближайших поселений. В начале июля во всех шести селах запланирована серия мастер-классов с целью ознакомления детей с направлениями работы технопарка и сбора анкет для зачисления", - отмечается в сообщении.

Как сообщили ТАСС в технопарке в Благовещенске, сейчас проходит аукцион на поставку автобазы и оборудования для мобильного "Кванториума". По его итогам будет определен поставщик и станут известны сроки, когда все это поступит в регион.

Власти Амурской области в рамках работы по нацпроекту "Образование" создадут в 2019 году мобильный технопарк "Кванториум" для занятий с детьми по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям в отдаленных селах. На эти цели из федерального бюджета выделено более 16 млн рублей и более 500 тыс. рублей - из областного. Для создания мобильного технопака будет куплен автомобиль "КамАЗ", на это из областного бюджета выделено еще 15 млн рублей. Мобильный технопарк предназначен для проведения занятий по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям в отдаленных селах, он сможет обучать 1 тыс. детей ежегодно.

Детские технопарки "Кванториум" - это площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Цель технопарков - подготовить новые высококвалифицированные инженерные кадры, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. "Кванториумы" создаются в рамках приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" государственной программы "Развитие образования". Проект предусматривает создание в российских регионах на условиях финансирования из федерального бюджета 85 детских технопарков до 2021 года.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 до 2024 года. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Регионы для создания детских технопарков "Кванториум" были определены по итогам отбора, проведенного Минобрнауки России в 2017 году. В него вошли республики Ингушетия, Крым, Камчатский край, Амурская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Курская, Псковская, Ростовская и Тверская области.