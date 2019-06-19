Песков: нужно повысить активность при реализации нацпроектов, чтобы люди о них знали

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти должны нарастить усилия по реализации национальных проектов, тогда граждане увидят результат и будут лучше понимать, для чего проводится эта работа. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал журналистам, комментируя данные, представленные спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которые свидетельствуют о том, что менее половины россиян слышали о существовании национальных проектов и только 7% из них понимают, что они собой представляют.

"Разумеется, в первую очередь повысить свою активность в этой области", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие меры необходимо принять, чтобы переломить ситуацию. Он добавил, что "есть план призывать вас [СМИ] больше об этом писать, говорить, объяснять, анализировать".

При этом Песков подтвердил достоверность данных, представленных Матвиенко. "Что касается самой постановки вопроса о том, что недостаточна информированность населения относительно нацпроектов, это полностью соответствует той картине, которую мы видим в обращении граждан в процессе подготовки прямой линии", - сказал он. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что люди, оставляющие свои вопросы для прямой линии интересуются нацпроектами. "Много вопросов, которые свидетельствуют о том, что пока уровень понимания оставляет желать лучшего. Это, действительно, так", - сказал он.