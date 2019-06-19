Около 16 тыс. центров цифрового и гуманитарного профиля создадут на селе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 16 тыс. центров цифрового и гуманитарного профиля будет создано в рамках нацпроекта "Образование" в сельской местности, где ограничено развитие технологий обучения, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Урбанизация общества уже дала определенный толчок к развитию, но в сельской местности, где проживает 37 млн человек, а из них более 8 млн детей развитие технологий обучения пока, к сожалению, ограничено. Поэтому в рамках проекта с сентября 2019 года будет создано 16 тыс. центров цифрового и гуманитарного профиля в сельской местности", - сказала она в ходе выступления на Форуме социальных инноваций регионов.

Голикова отметила, что благодаря таким центрам проживающие на селе дети получат возможность осваивать современные технологии. "Кроме того, это 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 лабораторий по отдельным компетенциям, оснащенных современной материально-технической базой, что позволит охватить не менее 1,5 миллиона обучающихся", - заключила она.

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 19 по 21 июня. В его рамках запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.