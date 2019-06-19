Станцию очистки воды в Ростовской области запустят к концу 2020 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Станция очистки воды в Аксайском районе Ростовской области, которая обеспечит питьевой водой более 4,5 тыс. человек, будет запущена в конце 2020 года. Строительство станции ведется в рамках реализации проекта "Чистая вода", сообщил журналистам в среду министр жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Майер.

"На территории Аксайского района началось строительство водопровода и насосной станции второго подъема с двумя резервуарами чистой воды. В результате более 4,5 тыс. жителей хутора Веселого и станицы Грушевской будут обеспечены качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения", - сказал министр.

По его словам, реализация проекта "Чистая вода" позволит до 2024 года обеспечить питьевой водой из систем центрального водоснабжения 91,7% населения Ростовской области, в городах этот показатель планируется повысить до 99%.

"Всего на реализацию мероприятий по проекту "Чистая вода" планируется привлечь 4,7 млрд рублей средств федерального бюджета. Они будут направлены на строительство и реконструкцию водопроводов и систем очистки воды", - добавил Майер.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).