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Россия планирует обсудить с Китаем вопрос снижения ввозных пошлин

Россия получила разрешение на поставку в Китай курятины, также в Пекин экспортируются сладости и молочные товары

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития и Минсельхоз, в соответствии с поручением правительства, подготовят предложения для обсуждения с Китаем возможности снижения ввозных пошлин на российские товары. Об этом сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты" в пресс-службе правительства.

"Минэкономразвития совместно с Минсельхозом подготовит предложения для обсуждения с представителями Китайской Народной Республики возможности снижения ввозных пошлин и увеличения квот на ввоз продуктов переработки сельского хозяйства", - говорится в поручении.

Ранее Россия получила разрешение на поставку в Китай курятины, но аккредитованы для этого экспорта только 23 фабрики. Также Россия экспортирует в Пекин сладости, молочные товары и ведет переговоры о допуске на китайский рынок свинины.

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