Роспотребнадзор предлагает ввести календарь прививок для людей старшего возраста

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает создать календарь прививок для людей старшего возраста, чтобы в том числе обеспечить рост средней продолжительности жизни в России. Об этом сообщила в пятницу ТАСС руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в кулуарах Второй международной конференции по вопросам биобезопаности.

Увеличение продолжительности жизни в России до 78 лет к 2024 году является одной из целей национального проекта "Демография", а к 2030 году этот показатель должен вырасти до 80 лет.

"Учитывая, что стоит задача "80+" (увеличение средней продолжительности жизни - прим. ТАСС), и удельный вес населения старшего возраста растет и будет расти, предложения по разработке национального календаря для людей этого возраста - наша задача. Как защищать людей старшего возраста с помощью прививок от различных инфекционных угроз - такая задача поставлена перед учеными научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, и я уверена, что она будет в скором времени решена", - сказала она.

Попова напомнила, что на сегодняшний день национальный календарь прививок в первую очередь ориентирован на детей, и только недавно в него была внесена вакцинация от кори для граждан до 55 лет, входящих в группы риска.

Нацпроект "Демография" рассчитан до 2024 года и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Федеральный проект "Содействие занятости женщин". Куратором нацпроект является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - министр труда и социальной защиты Максим Топилин.