ОП предложила дополнить нацпроект "Демография" разделом "Многодетная страна"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ предлагает дополнить нацпроект "Демография" еще одним федеральным проектом - "Многодетная страна", а также выплачивать отцовский капитал - субсидию за рождение третьего и последующих детей. Об этом говорится в докладе "Демография-2024" ОП РФ, имеющемся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Сегодня доля инвестиций в меры поддержки на первых и вторых детей в национальном проекте "Демография" составляет 90% от всего объема финансирования поддержки семей с детьми. Поддержка третьих и последующих детей - менее 10%, в то время как в демографически успешных странах этот уровень выше 40%. Предлагается в рамках национального проекта "Демография" разработать федеральный проект "Многодетная страна" с дополнительным комплексом мер поддержки многодетных семей. Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье", - говорится в докладе.

Отмечается, что экономическое и социальное благополучие многодетных семей напрямую зависит от внимания государства к их проблемам, а не от желания работать или иметь детей.

Нацпроект "Демография" рассчитан до 2024 года и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".