В Общественной палате оценили реализацию проекта "Укрепление общественного здоровья"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Заморозка акцизов на алкогольную продукцию и низкие акцизы на табак делают заявленные задачи в рамках проекта "Укрепление общественного здоровья" трудно достижимыми. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Общественной палаты (ОП) РФ.

"Сложно ожидать достижения заявленных результатов федерального проекта в условиях заморозки акцизов на алкогольную продукцию в действующей редакции Налогового кодекса Российской Федерации и низких акцизов на табачную продукцию. Более того, в условиях заморозки акцизов на алкогольную продукцию можно ожидать дальнейшего роста потребления алкоголя и дальнейшего роста смертности среди россиян", - говорится в отчете.

Также отмечается, что в плане проекта отсутствуют мероприятия, предусматривающие анализ социально-экономических условий, являющихся причиной сложившихся нездоровых привычек населения, и мероприятия по изменению этих условий. Не отражены и вопросы обеспечения доступности здорового питания для населения, что является критичным для достижения заявленных результатов, считают в ОП РФ.

В рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" планируется направить почти 3 млрд рублей из федерального бюджета до 2024 года на мотивирование россиян к здоровому образу жизни. В качестве целевых показателей в федеральном проекте заложено снижение распространенности потребления табака с 30% до 27% к 2024 году, а также уменьшения розничной продажи алкогольной продукции с 6,6 до 6,0 л на душу населения к 2024 году.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.