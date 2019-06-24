Минобрнауки порекомендовало регионам доработать программы НОЦ до 27 июня

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минобрнауки РФ порекомендовало властям пяти регионов России, где уже созданы научно-образовательные центры (НОЦ), направить в министерство доработанные проекты программ их развития до 27 июня. Такое решение принято в понедельник на первой коллегии в Минобрнауки РФ под председательством министра Михаила Котюкова, посвященной реализации национального проекта "Наука".

"Рекомендовать органам исполнительной власти Кемеровской области, Нижегородской области, Белгородской области, Пермского края и Тюменской области направить в Минобрнауки России доработанные проекты программ развития научно-образовательных центров. Срок исполнения - 27 июня 2019 года", - говорится в резолюции, принятой по итогам встречи.

На коллегии выступили представители пяти субъектов РФ, в которых уже действуют НОЦ. О работе центров в своих регионах рассказали замгубернатора Кемеровской области Елена Пахомова; министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин; замруководителя по инновационной экономике и инвестициям представительства Белгородской области при правительстве РФ Дмитрий Алдаев; замглавы правительства Пермского края Антон Клепиков и глава департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. В ходе обсуждения их докладов прозвучал ряд предложений, направленных на качественное развитие НОЦ. В частности, Злобин высказался за создание инвестиционно-венчурного фонда, который поддерживал бы разработки нижегородского центра.

Также на встрече принято решение о возможности создания НОЦ в других субъектах РФ вне нацпроекта "Наука". "Отметить возможность создания научно-образовательных центров мирового уровня субъектами РФ вне мероприятий нацпроекта "Наука" с использованием... субсидий из федерального бюджета и иных форм государственной поддержки. Департаменту проектной деятельности Минобрнауки России подготовить и направить в субъекты РФ методические рекомендации, разъясняющие порядок создания НОЦ самостоятельно", - отмечается в документе. Обе задачи должны быть исполнены до 15 июля, ответственными назначены глава департамента проектной деятельности Минобрнауки РФ Андрей Зарубин и начальник управления координации деятельности организаций в сфере науки Минобрнауки РФ Михаил Романовский.

Кроме того, на коллегии был рассмотрен вопрос развития кадрового потенциала Минобрнауки РФ. Директор департамента госслужбы и кадров министерства Тимур Дьячков отметил, что в кадровой службе отводится важное значение не только обучению сотрудников, но и развитию их профессиональных качеств. Для этих целей, добавил Дьячков, в министерстве будут сформированы система внутреннего обучения и программа подготовки наставников.

О нацпроекте

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Одной из задач нацпроекта является создание сети из 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Минобрнауки РФ поручено к 15 сентября представить на рассмотрение в президиум Совета по стратегическому развитию и нацпроектам программы развития пяти НОЦ, созданных в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Первый из перечисленных регионов НОЦ специализируется на развитии горного дела, машиностроения, химической промышленности, робототехники, а также на экологической безопасности в области недропользования. Деятельность НОЦ во втором регионе сосредоточена на биотехнологиях, селекционно-генетических исследованиях и разработках в сфере здорового питания. В третьем по списку регионе НОЦ призван обеспечить мировое лидерство России в области разведки, добычи и глубокой переработки угля, в четвертом и пятом - сфокусироваться соответственно на геофизике, экологии и генетике, а также нефтегазовой отрасли.

В 2019 году на выполнение нацпроекта из бюджета планируется выделить 36,9 млрд рублей. В том числе на реализацию федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" - 5 млрд рублей (13,57%), на "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" - 22,3 млрд рублей (60,47%) и на "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок" - 9,6 млрд рублей (25,95%).