Мобильная сеть 5G охватит 97% территории Краснодарского края к 2024 году

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Мобильная сеть 5G с высокоскоростным интернетом и голосовой связью без помех покроет 97% территории Краснодарского края к 2024 году в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика РФ", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В рамках нацпроекта 97% территории Кубани будет охвачено высокоскоростной связью пятого поколения. Мобильная сеть 5G предусматривает скорость интернета не менее 100 мегабит в секунду и голосовую связь без помех и сбоев везде, кроме высокогорных районов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что для максимального покрытия в регионе необходимо увеличивать количество базовых станций радиосвязи, построив еще 500. При этом земель для их строительства мало, также необходимо соблюдать нормы излучений, идущих от этих станций. Власти на Кубани реализуют пилотный проект по строительству станций совместно с мобильными операторами.

"В рамках проекта выбрано порядка 100 объектов связи, которые предстоит построить в ближайшее время. Закончить его планируем до 1 октября этого года. По результатам работы жители будут знать, где и в какие сроки появятся новые базовые станции, а мы - понимать, где они находятся, чтобы не было хаотичной застройки", - приводит пресс-служба слова руководителя краевого департамента информатизации и связи Евгения Юшкова.

Основными целями нацпроекта "Цифровая экономика РФ" являются, в частности, увеличение внутренних затрат РФ на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создание устойчивости и безопасности инфраструктуры связи в России, увеличение числа специалистов, обладающих определенным набором знаний в цифровой сфере. Кроме того, проект нацелен на использование преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, органами местного самоуправления и организациями.