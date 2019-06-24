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В Вологодской области до конца года откроют четыре центра по проекту "Учитель будущего"

На их создание и оснащение планируется потратить 90 млн рублей

ВОЛОГДА, 24 июня. /ТАСС/. Три центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и один центр оценки их квалификации создадут в 2019 году в Вологодской области по федеральному проекту "Учитель будущего" в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщил в понедельник заместитель губернатора области Олег Васильев.

"Вологодская область вошла в число 11 регионов, которые победили во всероссийском конкурсе и получили право на субсидии из федерального бюджета по проекту "Учитель будущего". Задачи на 2019 год - создание трех центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов в Вологде, Череповце и в Великом Устюге, а также центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. С созданием этого центра мы получаем одними из первых в стране специализированную организацию, которая профессионально занимается оценкой в данной сфере", - сказал Васильев на оперативном совещании областного правительства.

По его данным, все четыре центра должны открыться до 1 ноября этого года. На их создание и оснащение выделено 90 млн рублей: 86,2 млн рублей из федерального бюджета, 3,6 млн - из областного, 1 млн рублей - из внебюджетных источников.

"Учитель будущего" - это новый проект и для страны, и для региона, главная его цель - внедрение национальной системы профессионального роста педагогов, которая охватывает не менее половины учителей. В этом году первые 50 педагогов пройдут добровольную независимую оценку профессиональной квалификации. Координатором проекта в регионе является Вологодской институт развития образования", - сказал Васильев.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей, нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

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