МЭР хочет субсидировать сертификацию экспортной аудиовизуальной и IT-продукции

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает субсидировать часть затрат на сертификацию и адаптацию к требованиям внешних рынков компаниям, производящим экспортоориентированную IT-продукцию, а также аудиовизуальную продукцию. Соответствующий проект постановления размещен на официальном портале правовой информации.

Так, предлагается утвердить "правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку российских организаций в целях финансового обеспечения затрат, связанных с продвижением российской продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной деятельности, на внешние рынки, а также ее сертификацией и (или) адаптацией к требованиям внешних рынков".

Как рассказали порталу "Будущее России. Национальные проекты" в пресс-службе Минэкономразвития, запуск субсидий предлагается в целях увеличения объемов реализации аудиовизуальных произведений и IT-продукции за рубежом. "Под аудиовизуальными произведениями понимаются кинофильмы, анимационные фильмы, произведенные российской организацией на территории РФ и содержащие результаты интеллектуальной деятельности. Под IT-продукцией - программы для ЭВМ, базы данных, лицензии, произведенные российской организацией на территории РФ и содержащие результаты интеллектуальной деятельности", - сказали в ведомстве.

Чтобы получить доступ, компании нужно будет пройти конкурсный отбор и взять на себя обязательства продавать часть продукции за рубеж. Аналогичный принцип действует для промышленных предприятий (речь идет о программах конкурентоспособности, КППК). Минэкономразвития в случае с аудиовизуальной и IT-продукцией предлагает ввести инструмент проектов повышения конкурентоспособности (ППК): предполагается проведение отбора и ранжирования заявленных российскими организациями проектов. "С организациями, чьи ППК пройдут отбор, заключается соглашение о предоставлении субсидии в размере 70% от заявленных затрат под обязательство организации по выполнению показателей по объему экспортной выручки, заявленных в ППК", - говорят в Минэкономразвития.

Проект постановления разработан в рамках реализации федерального проекта "Экспорт услуг" внутри национального проекта "Международная кооперация и экспорт".