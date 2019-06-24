В РЭО рассказали, жители каких регионов России больше всего жалуются на проблемы с мусором

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Омская и Московская области возглавили список регионов, жители которых чаще всего жалуются в Российский экологический оператор (РЭО, проводник реформы обращения с отходами в РФ) на проблемы с мусором. На третьем месте оказалась Москва, сообщила в понедельник пресс-служба РЭО.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

РЭО запустил три месяца назад платформу для обработки жалоб от населения - "РЭО Радар". Она состоит из сайта и горячей линии. Компания проверяет сообщения, обрабатывает их и отправляет для решения региональному оператору, ответственному за эту территорию. К настоящему моменту на "РЭО Радар" поступило 2,5 тыс. обращений.

"Лидерами по количеству сообщений стали Омская и Московская области, на их долю пришлось 8% обращений в "РЭО Радар". Третье место занимает Москва, на четвертом - Нижний Новгород, а на пятом - Волгоградская область", - говорится в сообщении.

Чаще всего, уточнили в пресс-службе, люди жалуются на проблемы с вывозом мусора (37%) и тарифы за обращение с отходами (25%). Вопросы по квитанциям возникают в 11% случаев, сообщения о свалках присылают в 8% случаев.

Из всего объема обращений 24% вопросов были решены, 34% находятся в работе у регионального оператора, по 37% ожидается ответ регионального оператора, а 5% были трактованы как спам.

О реформе

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала в РФ 1 января. В ее рамках ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и препятствовать образованию нелегальных навалов.

Целевые показатели реформы мусорной отрасли в России заложены в нацпроект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. В конце января 2019 года вице-премьер России Алексей Гордеев назвал новый приоритет реформы - переход на раздельный сбор отходов до конца 2019 года. 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обозначил еще один приоритет - отказ от нормативов в пользу оплаты вывоза фактически образованного мусора.