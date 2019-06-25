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Камчатка получила более 220 млн рублей на реализацию нацпроектов

Так, более 115 млн рублей будет направлено на поддержку семей по нацпроекту "Демография", а более 80 млн - на переселение людей из аварийного жилья

ТАСС, 25 июня. Депутаты на Камчатке во вторник приняли поправки в бюджет региона, доходная часть которого превысила 79 млрд рублей. В частности, 223,5 млн рублей предназначены для реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Камчатского края.

"С учетом поступивших из федерального центра средств доходная часть бюджета составила 79,113 млрд рублей. Как сообщил [спикер краевого парламента] Валерий Раенко, 223,5 млн рублей поступили на реализацию национальных проектов", - проинформировала пресс-служба.

В частности, 117 млн рублей составило федеральное софинансирование мер поддержки семей по нацпроекту "Демография" - на единовременные выплаты при рождении первого ребенка и материнский капитал на второго ребенка. Еще 84 млн рублей будет направлено на переселение людей из аварийного жилья. Пресс-служба уточнила, что в 2019 году за счет строительства нового и покупки вторичного жилья планируется расселить около 300 человек в Елизовском, Алеутском, Мильковском, Усть-Камчатском и Тигильском районах Камчатки. Еще 16 млн рублей поступили на поддержку фермеров и развитие потребительской кооперации.

"Еще 2 млн рублей предназначены на строительство ФОК "Водник" в Петропавловске в дополнение к уже выделенным ранее", - процитировала пресс-служба слова Раенко.

Физкультурно-оздоровительный комплекс должен включить универсальный зал с трибунами на 550 мест, 25-метровый и детский бассейны, тренажерный зал, залы для занятий единоборствами, аэробикой и теннисом. Там планируется разместить две открытые площадки: с антивандальными силовыми тренажерами и игровую.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

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РоссияКамчатский край
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