Счетная палата открывает горячую линию по вопросам экологии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Счетная палата запускает горячую линию на своем сайте для проведения мониторинга реализации национального проекта "Экология", сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Счетная палата проводит мониторинг реализации национальных проектов, одна из задач которого - выявление проблем на начальном этапе, когда есть возможность исправить недостатки, допущенные при планировании. Национальный проект направлен на улучшение жизни граждан, поэтому именно общественное мнение об успехах и возникающих трудностях играет немаловажную роль в оценке результативности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что горячая линия будет работать два месяца. За указанный период особое внимание будет уделено вопросам снижения загрязнения атмосферного воздуха, очищения водоемов, ликвидации свалок и создании новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". На его реализацию планируется направить 4,041 млрд рублей.