Правительство включило задачи программы "Вода России" до 2020 года в нацпроект "Экология"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российское правительство включило часть задач федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" в национальный проект "Экология". Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном во вторник.

"Начиная с 2019 года задача по устойчивому функционированию водохозяйственного комплекса нижней Волги и сохранению экосистемы Волго-Ахтубинской поймы... решается вне рамок программы, в федеральном проекте "Оздоровление Волги", входящем в состав национального проекта "Экология", - говорится в сообщении.

С 2019 года экологическая реабилитация водных объектов по линии Росводресурсов и частично Росрыболовства пройдет вне рамок ФЦП, в федеральных проектах "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов", входящих в состав национального проекта "Экология".

Принятие проекта постановления позволит обеспечить своевременное освоение выделяемых средств и эффективное администрирование расходов по направлениям программы, сообщила во вторник пресс-служба правительства порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является агентство ТАСС.

"Реализация комплекса мероприятий программы позволит достичь сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, а также обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод", - уточнили в пресс-службе.

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" (ФЦП "Вода России") является главным инструментом Водной стратегии. Основными целями стратегии являются гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и объектов экономики, охрана и восстановление водных объектов для обеспечения экологически благоприятных условий проживания, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.