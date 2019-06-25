Медведев уверен в необходимости улучшать демографическую ситуацию в России

"В сфере демографии у нас две принципиальные цели: добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году", - напомнил глава кабинета министров на совещании по достижению целей национального развития. По его оценке, "[национальный] проект и сами по себе позиции далеко не самые простые". "Современные демографические проблемы касаются не только России, но и огромного числа стран, универсального рецепта не найдено", - пояснил Медведев. И указал: "Тем не менее, работать в этом направлении необходимо".

Премьер-министр обратил внимание на тот факт, что "меняется в целом возрастная структура населения на планете, становится больше пожилых людей, молодые семьи - это тоже общемировой тренд - не торопятся заводить детей, хотят сначала выстроить свою карьеру или просто пожить для себя". "Россия в силу разных причин испытывает значительное влияние этих глобальных трендов, нам их удалось ослабить, начиная с середины 2000-х годов и те меры, которые были приняты, в целом оказались достаточно эффективными", - подчеркнул Медведев. При этом он призвал не забывать, что "именно сейчас в наибольшей степени сказываются тяжелые демографические последствия 1990-х годов".