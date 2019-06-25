Минстрой отметил дефицит качественней сметной документации по проекту "Чистая вода"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Качественной проектно-сметной документации по проекту "Чистая вода" (входит в нацпроект "Экология") от регионов недостаточно, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"На сегодня субъекты предоставляют нам проекты, но качественной проектно-сметной документации для реализации этих проектов достаточно мало", - сказал он на Всероссийском водном конгрессе в Москве.

Якушев добавил, что необходимо снять ряд ограничений, усложняющих реализацию проекта. "В том числе - что на проектно-сметную документацию надо представить проекты-аналоги. Сегодня субъекты ищут эти аналоги, не всегда это получается. Мы будем предлагать эту процедуру упростить", - отметил министр.

Проект "Чистая вода" предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% населения городов РФ. Проект будут реализовывать 83 региона, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Совет Федерации совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения при поддержке правительства РФ проводит конгресс по теме "Водные ресурсы России для реализации национальных целей и стратегических задач развития страны" в столице с 24 по 26 июня. Организаторы форума ожидают, что его посетят около 2 тыс. человек, среди которых руководители субъектов РФ, профильных ведомств регионов, представители отраслевых промышленных союзов и объединений. Они обсудят нацпроект "Экология" и включенные в него федеральные проекты, в том числе "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Внедрение наилучших доступных технологий" и другие.