Скворцова: россияне получают ежедневно йода в 3-4 раза меньше суточной нормы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Большинство россиян потребляют в 3-4 раза меньше йода от необходимой суточной нормы. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Вся Россия йододефицитна, и мы получаем в день в три-четыре раза меньше йода, чем необходимо для нормального функционирования человека", - сказала она.

В связи с этим глава Минздрава России подчеркнула важность федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" в рамках нацпроекта "Демография", в котором заложена национальная концепция здорового питания и устранение дефицита микронутриентов.

Согласно статистическим данным, распространенность эндемического зоба у школьников составляет 20% при норме в 5%.

Для профилактики йододефицитных заболеваний Минздрав РФ разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года планируется всеобщее йодирование пищевой поваренной соли и применение ее в продуктах. Согласно тексту документа, предлагается обогатить пищевую соль йодатом калия, а также использовать такую соль для изготовления пищевых продуктов. Кроме того, использования йодированной соли планируется сделать обязательным при производстве хлебобулочных изделий.