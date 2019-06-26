Более 45 тыс. км дорог в регионах РФ планируется отремонтировать до 2024 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 45 тыс. км региональных дорог планируется отремонтировать до 2024 года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на заседании Госсовета, который посвящен развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

"Сегодня в фокусе нашего внимания - это регионы. Мы реализуем в рамках двух национальных проектов - БКАД и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В рамках БКАД ремонтируем региональные трассы и уличную сеть крупнейших агломераций. К 2024 году субъекты отремонтируют почти 45 тыс. км региональных трасс, вместе с городами совместно сделают еще 30 тыс. км улиц. Сегодня утверждены проектные программы работ по всем 83 регионам, участвующем в проекте. Суммарно по проекту в 2019 году выполняются ремонты более 10 тыс. км дорог и улиц", - сказал министр.

Дитрих отметил, что в настоящее время более "95% объектов из БКАД проторговано, это более 5,9 тыс. объектов, 20% из них уже в полной готовности, уложен верхний слой асфальтобетона, некоторые регионы уже полностью завершили программы работ этого года".

Также в ходе выступления в рамках Госсовета Дитрих затронул программу заключения шестилетних контрактов на строительство объектов. "Хочу адресовать регионам пожелание… большинством субъектов программы работ утверждены на шестилетний срок, но контракты по старинке утверждаются только на год, из всех объектов только 400 законтрактовано на срок более трех лет. Просил бы регионы активнее и смелее пользоваться преимуществом шестилетних программ работ и заключать под них шестилетние контракты", - сказал глава Минтранса.

Объекты БКАД

Дитрих также сообщил, что в 2019 году в рамках дорожного нацпроекта осуществляется поддержка строительства 17 крупных региональных объектов - это четыре обхода населенных пунктов, пять центральных проспектов и развязок, восемь мостов и путепроводов. На эти цели выделено 5 млрд рублей, добавил он. "Из них вводится в этом году автодороги в обход Саранска, в обход Рузаевки (Мордовия), Первомайский мост (Брянская область), Красный мост (Орел)", - указал он.

Согласно комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года планируется построить 12 обходов крупных городов, 32 больших моста, реконструировать 70 путепроводов.

"К 2024 году обеспечим движение от Выборга до Севастополя, по скоростным дорогам не менее четырех полос движения с разделенными встречными потоками. Это принципиально новое качество жизни россиян", - отметил Дитрих.