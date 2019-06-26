Регионы предложили оснастить больницы вертолетными площадками за счет федеральных средств

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти регионов РФ предложили за счет федерального бюджета оборудовать больницы вертолетными площадками для доставки пострадавших при ДТП. Позицию регионов озвучил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Государственного совета в Кремле по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое провел президент Владимир Путин.

"От регионов поступило предложение обеспечить медицинские организации второго и третьего уровня вертолетными площадками за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сказал Дрозденко.

К медицинским учреждениям второго уровня относятся региональные больницы с многопрофильными стационарами, где граждане могут получить помощь в лечении острых заболеваний. В таких учреждениях также должно иметься специальное оборудование для лечения. К третьему уровню относятся учреждения, в которых граждане могут получить плановую специализированную и высокотехнологичную медпомощь.

Выступая на заседании Госсовета, губернатор также отметил, что власти регионов выступают за изменение нормативных документов и предлагают включить в них пункт об обязательном создании рабочих мест для сотрудников экстренных служб на объектах придорожного сервиса - заправках, шиномонтажах, пунктах питания, мотелях и других заведениях.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.