Эксперты: профориентацию школьников оптимально начинать в 6-9-х классах

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Экзаменационная кампания, в ходе которой школьники определяются с выбором дальнейшего образования, почти завершилась: до 1 июля выпускники сдают Единые государственные экзамены (ЕГЭ), результаты которых станут пропуском в вузы, а с 20 июня стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. Опрошенные ТАСС эксперты в области образования рассказали, почему важно как можно раньше начинать профессиональную ориентацию, например, уже в 6-9-х классах.

Учителя и эксперты, считают, что начинать разговоры о будущей профессии можно в 6-7-х или 8-9-х классах. "Несколько лет назад ко мне обратилась корпорация Boeing. Цель встречи - профориентация. Я им говорю: "Пойдемте в 10 класс". А они мне: "10-й - поздно, пойдемте в 7-й класс". Вот это очень правильный подход - начинать надо с подростков", - сказал ТАСС народный учитель России, директор центра образования "Царицыно" № 548 Москвы Ефим Рачевский.

При этом он отметил, что школа и сегодня выступает консультантом, "выявляет наклонности ребенка и дает советы родителям". Он добавил, что еще в детском саду дети "примеряют маски" различных профессий, играя в доктора, продавца, водителя и так далее.

По мнению директора Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяны Клячко, профориентацию необходимо делать на уровне 8-9-х классов. "Примерно до 7-го класса есть дети, которые четко выражены, а есть дети, которые просто такие, какие они есть. Поэтому до этого момента [проводить профориентацию] еще рано. Они вообще еще о профессии ничего и не знают", - отметила она.

По словам Рачевского, важно приглашать детей на летние стажировки, "причем даже с какой-то заработной платой". "В Японии, например, детей водят на предприятия и дают поработать на каких-то специально подготовленных для учащихся местах, чтобы они были подготовлены. Потому что я могу быть врачом, но, если я прихожу в "анатомичку" и падаю в обморок, то врача из меня не получится. Если хочет быть врачом - надо водить на операции", - поддержала его Клячко.

Билет в будущее

В России сегодня работает несколько специальных проектов, связанных с профессиональной ориентацией школьников через дополнительное образование. В рамках нацпроекта "Образование" к 2024 году будет запущено 245 "Кванториумов" в 85 регионах, появится 340 мобильных детских технопарков. "Кванториум" - это площадки бесплатного допобразования. Как отмечают в Минпросвещения РФ, "Кванториумы" учат детей работать в команде и "призваны готовить молодые кадры по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям".

"Развитие дополнительного образования для детей - это очень важный момент. В школе все изучают в основном одинаковые предметы, а когда человек попадает в систему дополнительного образования, то он может выбирать. И очень важно, чтобы он мог многое попробовать", - отметила Клячко.

В конце прошлого года в России стартовал проект "Билет в будущее", в рамках которого около 200 тыс. детей из 30 регионов в возрасте 12-16 лет прошли профориентационное тестирование. Оказалось, что почти 90% школьников не знают, кем они хотят стать, и не знают, где искать об этом информацию.

Совет от президента

Другой проект, который помогает определиться с выбором профессии, - открытые уроки "Проектория". Студент второго курса Московского авиационного института (МАИ) Сергей Горобец учится по специальности "Самолетостроение". Ему повезло: у него любовь к самолетам с детского сада, тем более отец работает на Дальнем Востоке. "Приходилось частенько летать", - говорит он. В школе из-за этого у него любимым предметом была география.

По мнению студента, сегодня для школьников проблема выбора стоит как никогда остро. "Сейчас у школьников в разы больше возможностей, чтобы что-то сделать. Конечно, технопарки, в частности в МАИ, идут на встречу, чтобы давать детям новые знания, но не всегда этого хватает", - отметил он.

Окончательную точку в выборе профессии ему помог сделать президент России. В 2017 году в ходе открытого урока на форуме "Проектория" в Ярославле, который проводил Владимир Путин, на тот момент одиннадцатиклассник Горобец рассказал о своей идее создания нового двигателя для авиации. Президент идею оценил и дал знать, что наработки в этой сфере "будут цениться". Сам студент считает, что "Проектория" дает шанс школьнику понять, чего тот действительно хочет.

Роль вузов

В Национальном исследовательском технологическом университете (НИТУ) "МИСиС" с 2012 года реализуется комплексная программа профессиональной навигации, в которой ежегодно принимают участие более 170 тыс. школьников из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В общей сложности в вузе реализуется более 20 таких проектов.

"Сегодня вузы принимают самое непосредственное участие в профессиональной навигации школьников, активно взаимодействуя со школами, детскими образовательными центрами, организациями дополнительного образования. Мы стараемся помочь молодым людям уже во время учебы в школе найти профессию своей мечты", - отметила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова.

При этом, считает она, только погрузившись в среду, где предстоит учиться, заниматься творчеством, школьники могут сделать осознанный выбор будущей профессии.

Взгляд бизнеса

"Российские IT-компании максимально заинтересованы в том, чтобы школьники выбирали профессии в отрасли", - рассказал директор по связям с университетами в Mail.Ru Group Сергей Марданов. По его словам, в компаниях подростков учат программированию и знакомят с новыми технологиями, проводятся профориентационные акции, вдохновляющие лекции и олимпиады.

Заниматься профориентацией ребенка можно с младшего школьного возраста, но на каждом этапе должен быть свой подход в зависимости от восприятия и интересов ребенка. Так, в младшей школе профориентация может быть в форме игрового погружения в профессию. Для ребят постарше компания проводит экскурсии по офису, организует встречи с сотрудниками. Для выпускников проводится олимпиада "Технокубок", которая не только развивает навыки программирования, но и дает баллы при поступлении в вузы.

Для профориентации компании готовы объединять усилия. Так, ведущие российские технологические компании, включая Mail.ru Group, "Яндекс", "1С", "Лабораторию Касперского", образовательную платформу "Кодвардс", а также благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", проводят необычные уроки информатики в рамках акции "Урок цифры".

Планы на успех

Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева 3 июня на заседании итоговой коллегии министерства сообщила, что с 2019 года в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в нацпроект "Образование", будет формироваться новая модель профориентации, основанная на индивидуальном подходе и последних научных достижениях. Она будет внедряться наряду с проектом "Билет в будущее", который объединяет школьников 6-11-х классов, работодателей и экспертов.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.