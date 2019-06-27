Минкомсвязь объявила конкурсы на 3,7 млрд рублей на подключение соцобъектов к интернету

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ объявила очередные конкурсы на подключение социально значимых объектов к интернету в четырех регионах с общей начальной стоимостью контрактов более 3,7 млрд рублей. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

Так, согласно данным заявок, самый дорогостоящий конкурс объявлен в Республике Башкортостан (более 2,5 млрд рублей), самый дешевый - в Москве (27,8 млн рублей)

Ранее Минкомсвязь объявляла аналогичные конкурсы в общей сложности в 71 регионах, в 14 из них уже определились победители. Как уточняли ТАСС в пресс-службе министерства, в 12 из 14 регионов конкурсы выиграл "Ростелеком", в Ингушетии победил "Мегафон", а в Костромской области - "Связь-энерго", причем вместо запланированных 5,92 млрд рублей из бюджета будет израсходовано 2,75 млрд рублей. В оставшихся 57 регионах, где конкурсы еще идут, в совокупности начальная цена контрактов составляет почти 43 млрд рублей.

Конкурсы на подключение соцобъектов по всех регионах страны должны пройти до конца июля.

Всего в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов госвласти и местного самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.