Время собирать: как ТАСС и портал "Будущее России" погрузились в раздельный сбор отходов

Корреспонденты ТАСС и портала "Будущее России. Национальные проекты" Игорь Ермаченков и Александра Рыжкова в течение недели с 1 июля будут заниматься раздельным сбором мусора, а о своих успехах и неудачах они обещали ежедневно честно и подробно рассказывать в соцсетях портала: "ВКонтакте" , Instagram , Facebook , Twitter , "Одноклассники" .

Что происходит с мусором после попадания в контейнер и как его сортируют

С 1 января в России началась реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Целевые показатели реформы обращения с коммунальными отходами заложены в нацпроект "Экология". Но ответственное отношение к отходам начинается с каждого из нас.

Эксперимент стартует в понедельник 1 июля, а 28 июня эксперты компании "ЭкоЛайн", одного из операторов по обращению с отходами в Московском регионе, провели для Саши и Игоря инструктаж. Если действовать по всем правилам, то для начала надо отделить от мусора опасные отходы: батарейки, энергосберегающие лампы и градусники. Их можно сдавать только в специальные контейнеры. Дальше необходимо разобрать перерабатываемый мусор по группам: чистый картон, бумажную упаковку и бумагу; металлические крышки, жестяные и алюминиевые банки; стеклянные бутылки и банки. Алюминиевые банки нужно расплющить, чтобы они не занимали место. Все эти упаковки стоит сполоснуть, чтобы запах кильки, пива или маринада от огурцов не доставлял дискомфорта. Конечно, можно эти материалы смешать в одном пакете, но тогда уменьшится вероятность, что все они без остатка уйдут на перерабатывающий завод.

Затем надо отделить неперерабатываемый пластик от перерабатываемого. На всех упаковках из пластика есть значок, который представляет собой три образующих треугольник стрелки, внутри него - цифра. 1 - это полиэтилен, 2 - это пластик высокого давления, 4 - низкого и так до 7. Есть еще двузначные цифры, которые обозначают смешанные материалы, их судьбу надо уточнять отдельно.

Все пластики, кроме 3 и 7 перерабатываются - их нужно складывать в емкость для вторичного сырья. Крышки с бутылочек необходимо открутить и бросить в ту же емкость: аппаратов по откручиванию крышек на мусоросортировочных станциях нет, люди ломают себе запястья, откручивая там сотни и сотни крышек от наших бутылок.

Весь остальной мусор придется отправить на свалку: керамику, зеркала, фольгу, бумажную упаковку от масла, упаковку от нарезки колбасы, вакуумную упаковку от мяса для запекания, одноразовые пластиковые стаканчики и трубочки, памперсы и средства гигиены.

Подробный инструктаж участников эксперимента занял 40 минут.

Все тонкости раздельной сортировки Саша и Игорь восприняли совершенно спокойно, не ужаснулись ни необходимости мыть упаковки, ни количеству сортов пластика, который надо разбирать (об этом подробнее в нашей инфографике на следующей неделе).

Сашу больше всего волновало, разрешит ли свекровь хранить мусор под раковиной неделю, куда складывать пластиковые банки и не будет ли пластик из-под еды пахнуть, если его просто споласкивать перед складированием. Игоря совсем не волновал сам процесс накопление мусора, поскольку его семья уехала на дачу на все лето, а значит, квартира, временно сменившая статус на "холостяцкую", отдавалась полностью в его распоряжение. Трудности для него могли представлять только ежедневные видеоотчеты, поскольку именно этот опыт будет для него в новинку.

Далее за ребят взялись видеоредакторы и фотоинженеры, которые "накачали" их знаниями о нюансах видеоблогинга. С грузом ответственности за экологию и выполнение редакционного задания Саша и Игорь приступили к эксперименту.

В конце нашего неформального исследования 7 июля мы нагрянем к ним домой с фотографом и проверим, справились ли они с задачей, посчитаем, сколько литров или килограммов мусора они накопили. Саша и Игорь честно признаются нам, реально ли сортировать мусор дома, и дадут практические советы из личного опыта тем, кто только приступает к раздельному сбору: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/608603