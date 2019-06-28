НКО будут получать субсидии на оказание психолого-педагогической помощи родителям

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство России утвердило постановление, согласно которому психолого-педагогическая помощь родителям с детьми включена в перечень общественно-полезных услуг, что позволит занятым в этой сфере некоммерческим организациям (НКО) получать гранты из федерального бюджета на подобного рода деятельность. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства РФ порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

В рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование" некоммерческим организациям должны предоставляться гранты для оказания услуг по психолого-педагогическому, методическому и консультативному сопровождению родителей учеников. Такую помощь родители могут получить в специальных консультационных центрах, действующих в том числе на базе образовательных организаций. Однако, отметили в кабмине, такие центры ранее не имели прав на господдержку и получение статуса исполнителя общественно полезной услуги, поскольку законодательно она не была включена в соответствующий перечень.

В этой связи "деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей, а также деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, в том числе по оказанию помощи семье в воспитании детей включена в приоритетные направления работы социально-ориентированных НКО", пояснили в пресс-службе правительства РФ.