Повышение производительности труда в сфере ЖКХ вошло в нацпроект

ВЛАДИМИР, 28 июня. /ТАСС/. Повышение производительности труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) вошло в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК, один из исполнителей нацпроекта) Николай Соломон в ходе рабочей поездки во Владимирскую область.

"Вышел протокол последнего проектного комитета по этому национальному проекту, где <…> дано поручение внести изменения в паспорт национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" в части включения жилищно-коммунального хозяйства", - сказал он.

Речь идет об общей уборке жилых помещений, распределении и торговле электроэнергией, подаче газа, горячей воды и их распределении, сборе неопасных отходов и утилизации отсортированных, отметил Соломон. По включению в проект таких сфер, как медицина, образование, государственное управление, решение еще не принято. Вопрос о структурировании подходов в этих областях будет обсуждаться в Нижнем Новгороде 3 июля на форуме "Производительность 360".

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.