Российский национальный молодежный симфонический оркестр выступит в Мариинском театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Концертный зал Мариинского театра будет предоставлен в воскресенье Российскому национальному молодежному симфоническому оркестру. Коллектив выступит в программе фестиваля "Звезды белых ночей" под управлением французского маэстро Жана-Кристофа Спинози, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В Концертном зале Мариинского театра 30 июня выступит уникальный музыкальный коллектив и крупнейший молодежный проект в области оркестровой культуры - Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Он создан в рамках национального проекта "Культура", стартовавшего в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

В отличие от большинства молодежных коллективов, Российский национальный молодежный симфонический оркестр функционирует круглый год как концертный коллектив и образовательная площадка. С музыкантами выступают и занимаются дирижеры Валерий Гергиев, Василий Петренко, Михаил Юровский, Александр Лазарев, Александр Сладковский, концертмейстеры различных оркестров России и Европы, специалисты по ансамблевому мастерству, оркестровым трудностям и историческим исполнительским стилям. В текущем сезоне с коллективом работали концертмейстеры Королевского оркестра Консертгебау, а над французским репертуаром - Жан-Кристоф Спинози, один из лидеров аутентичного стиля исполнительства.

Под его управлением в воскресной программе прозвучат "Павана усопшей инфанте" и "Вальс" Мориса Равеля, прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси, симфоническое скерцо "Ученик чародея" Поля Дюка, Третья симфония (с органом) Камиля Сен-Санса. Солистом выступит органист Константин Волостнов.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр включает сотню молодых исполнителей от 22 до 28 лет из двадцати регионов страны. Первый состав коллектива набран в 2018 году по результатам Всероссийского конкурса оркестровых исполнителей, проведенного Московской государственной филармонией, в котором приняли участие более 360 молодых музыкантов.