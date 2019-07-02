В Санкт-Петербурге начала работать служба социальных участковых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. "Центр организации социального обслуживания" и несколько его отделений, которые помогут жителям определить, в какой социальной помощи они нуждаются, и выстроить оптимальный маршрут получения услуг, с понедельника начали работу в Санкт-Петербурге. До конца года более десятка отделений откроются в каждом районе города, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

"Сегодня мы дали старт программе "Социальные участковые". Совершенно очевидно, что существует необходимость сотрудничества в сфере помощи людям, когда человек оказывается особенно беспомощным: когда он перенес инсульт, когда ему необходима высокотехнологичная помощь. Одновременно с этим необходимо решать вопрос его социального сопровождения", - рассказала Митянина во время визита в одно из отделений новой службы, которое организовано на базе госпиталя для ветеранов войн в Невском районе.

По данным пресс-службы Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, "Центр организации социального обслуживания" включает один главный офис и 13 районных бюро, которые приближены к месту проживания людей. "Мы абсолютно убеждены, что до конца года во всех районах города эти пункты будут организованы, чтобы они находились в шаговой доступности", - добавила вице-губернатор.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов определил четыре стратегических направления развития города на ближайшие годы, которые позволят Петербургу преодолеть отставание в некоторых сферах городского хозяйства и занять лидирующие позиции по темпам развития и качеству жизни. Говоря о своем видении "социального города", Беглов отметил работу по поддержке семей с детьми, для которых уже расширены льготы и действия по заботе о старшем поколении - с этой задачей также будет работать новая служба. По данным пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, на работу организации в бюджете 2019 года заложено более 124 млн рублей.

Кто получит помощь

По словам Митяниной, социальные участковые могут помочь оформить санаторно-курортное лечение, решить вопрос реабилитации или направления в социальные учреждения, а также проконсультировать в части получения льгот. "Сейчас мы хорошо знаем об этой проблеме - человек не всегда информирован о том, в соответствии с законом, какие льготы ему полагаются. Именно социальный участковый расскажет, в той манере, которая необходима человеку, обо всех тех правах, которые есть у людей", - добавила она.

Как отметила вице-губернатор, в зону ответственности социальных участковых попадают все, кто оказался в трудной жизненной ситуации - инвалиды, многодетные семьи, дети из неблагополучных семей, пожилые. При этом, по словам Митяниной, в рамках национального проекта "Демография" реализуется отдельная программа "Старшее поколение" - выполнению ее задач будет также помогать и новая соцслужба.

Чтобы получить помощь специалистов, можно непосредственно обратится в бюро, позвонить по телефону социальных пунктов, а также написать обращение на электронную почту или сайт центра. Обратить внимание социальных служб на непростую жизненную ситуацию могут и соседи нуждающегося. "Например, бабушка третий день не выходит из квартиры. Соседи, какие-либо учреждения могут сообщить информацию и, если есть какая-то ситуация, которая требует нашего вмешательства, тогда мы можем выйти на место", - пояснила ТАСС начальник бюро Невского района "Центра организации социального обслуживания" Светлана Кошкина.

Социальный МФЦ

Новая структура будет работать по принципу многофункционального центра (МФЦ), пояснила ТАСС директор "Центра организации социального обслуживания" Тамара Бондаренко. Если раньше многие вопросы по части социального сопровождения решались в разных учреждениях, теперь они предоставляются в режиме "одного окна".

"Например, в органах исполнительной власти, которая собирала набор документов, определяли нуждаемость, выдавали индивидуальную программу предоставления социальных услуг. Сейчас органы исполнительной власти передали эту функцию нам. Соцкомитет занимался только стационарными услугами, если услуги предоставлялись на территории района, то этим занимались администрации района. Сейчас эти полномочия переданы нам", - рассказала Бондаренко.

После беседы с посетителем и обработки документов, специалисты определят вид помощи, в которой он нуждается и составляют индивидуальную программу поддержки. "Ходить в разные учреждения будет нужно, но мы составим оптимальный маршрут, то есть сократим время. Мы составим программу, в которой четко указано, например, сколько раз в неделю к человеку должен приходить социальный работник, чтобы принести продукты, помочь приготовить еду и так далее. Также часто получается, что люди заявляются на какие-то виды помощи, но потом сами говорят, что некогда это делать. Поэтому мы здесь еще настроены на то чтобы отследить, дошла ли до человека помощь, это тоже наша задача", - рассказала Бондаренко.

Сейчас, по словам руководителя службы, новая организация уже приняла на работу около 80 человек, вскоре число сотрудников достигнет 174.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.