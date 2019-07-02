Менее 50% пациентов с болезнями сердца следуют рекомендациям врача спустя два месяца

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Менее половины пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями следуют рекомендациям врача спустя два месяца. Об этом сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. В. А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава по СЗФО, ПФО, СКО, ЮФО, академик РАН Евгений Шляхто в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Люди получают высокотехнологичное лечение, им устанавливаются сложные дорогие устройства, к примеру выполнено стентирование. После этого пациенты должны минимум год принимать лекарственные препараты. Они не должны курить, они должны контролировать уровень давления, уровень холестерина. Они должны соблюдать определенный режим физической активности. Если посмотреть на динамику лечения в течение 12 месяцев, то месяц-два еще соблюдают рекомендации 60-80%, а там мы уходим уже на 30-40%. Поэтому это колоссальная проблема", - сказал он.

Шляхто отметил, что достижение задач в рамках какой-либо стратегии сильно зависит от того, насколько пациент следует врачебным рекомендациям.

Он добавил, что курение снижает эффективность лечения при сердечно-сосудистых заболеваниях. "Курение пациента с распространенным атеросклерозом, с хроническими обструктивными заболеваниями легких, после операций - это все путь в никуда. Он все равно вернется с рецидивом заболевания, с обострением", - сказал Шляхто.

В ходе реализации национального проекта "Здравоохранение" смертность от болезней системы кровообращения в РФ должна снизиться с 587,6 случая на 100 тыс. человек до 450. В течение шести лет планируется также переоснащение 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.