Правкомиссия одобрила пакет законопроектов по электронным трудовым книжкам

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов, регулирующих внедрение в России электронных трудовых книжек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС. Разработка пакета законопроектов по электронным трудовым книжкам предусмотрена нацпроектом "Цифровая экономика". Документы подготовлены Минтрудом.

Первый законопроект предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Он предусматривает, что с 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде. Исключение будет сделано для тех работников, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате до конца 2020 года. В документе также определены обязанности работодателя возместить недополученный заработок сотруднику в случае задержки выдачи сведений о трудовой деятельности при увольнении, а также внесения неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения.

Электронная трудовая книжка будет содержать информацию о трудовой деятельности работника (о выполняемой работе, должности, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора). Эти данные работодатель будет в режиме онлайн передавать в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР).

Предполагается, что в течение 2020 года работодатели внесут соответствующие изменения в соглашения и коллективные договоры, а также, если нужно, примут новые локальные нормативные акты или изменят существующие. Также они должны обеспечить техническую готовность систем к передаче сведений о трудовой деятельности ПФР в режиме онлайн и уведомить сотрудников об изменениях трудового законодательства.

Введение электронных трудовых книжек обеспечит удобный и быстрый доступ к получению и предоставлению информации о трудовой деятельности для работников и работодателей, полагают в правительстве. Кроме того, появятся дополнительные возможности трудоустройства для дистанционных работников. При этом будет обеспечена сохранность персональных данных в информационной системе ПФР.

"Предлагаемые законопроектом изменения, по экспертным оценкам, затрагивают около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Реализация законопроекта не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат за счет федерального бюджета. При этом ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде позволит снизить издержки работодателей, связанные с ведением и хранением трудовых книжек на бумажном носителе (по экспертным оценкам, экономия средств только в отношении 5% работников, или 2,9 млн человек, может составить в 2021 году около 0,5 млрд рублей).", - пояснили в пресс-службе кабмина.

Нововведения при работе с ПФР

Подготовка к отказу от бумажных трудовых книжек будет проходить постепенно. Второй законопроект, одобренный комиссией, предусматривает изменения в федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования": согласно документу, с 2020 года работодатель (или страхователь) будет обязан представлять в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц. Для этого индивидуальный лицевой счет застрахованного лица будет дополнен разделом "Сведения о трудовой деятельности", в котором будут указаны сведения о месте работы и выполняемых функциях, должности, специальности и профессии, данные о приеме на работу, переводе и увольнении (с указанием оснований), а также ссылки на соответствующие документы.

Согласно законопроекту, работодатели должны будут с 2020 года передавать сведения о трудовой деятельности сотрудников ежемесячно не позднее 15-го числа. При этом, начиная с 2021 года, информация о приеме на работу или увольнении должна передаваться в систему не позднее, чем на следующий после события рабочий день. Храниться эта информация будет в течение всей жизни работника.

Если работодатель не предоставит необходимую информацию о трудовой деятельности в срок, или предоставит неполные (недостоверные) сведения, то он или его должностное лицо будет нести административную ответственность. Данные о таких правонарушениях ПФР будет передавать в Роструд в электронной форме.

В третьем законопроекте уточняется, о какой ответственности за такие правонарушения может идти речь - соответствующие поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. Так, если должностные лица работодателя дважды или чаще в течение года нарушали сроки предоставления сведений о трудовой деятельности сотрудников компании в ПФР или предоставляли неполную (недостоверную) информацию, то им может грозить предупреждение. Кроме того, в законопроекте определяются полномочия Роструда по рассмотрению таких дел и составлению протоколов.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению защиты прав работников и обеспечению своевременного и полного отражения в информационной системе ПФР сведений о трудовой деятельности", - резюмируют в кабмине.