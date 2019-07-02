Липецкая область первой в РФ начала расселение аварийного жилья по нацпроекту

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Липецкая область стала первым регионом в РФ, который начал переселение граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ России Максима Егорова.

"Липецкая область сегодня стала первым регионом в стране, который начал переселение граждан по новому этапу в рамках национального проекта, при этом все субъекты получили средства на расселение в этом году и должны оперативнее приступить к предоставлению нового жилья россиянам", - цитирует Егорова пресс-служба.

Отмечается, что в Липецке ключи от квартир в новостройках получили 49 семей, проживавшие в аварийном фонде (признанном таковым до 1 января 2017 года). Отмечается, что в 2019 году в Липецкой области в рамках реализации программы планируется переселение из аварийного жилья 665 человек. Новоселам предоставят жилье по договорам социального найма.

Всего по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах в регионе планируется расселение 247 домов, в новостройки к 2025 году переедут почти 7 тыс. граждан.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв.м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. При этом планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия ветхих домов. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.