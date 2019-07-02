Власти Чувашии направят почти 10 млрд рублей на нацпроекты в 2019 году

ЧЕБОКСАРЫ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Чувашии направят 9,9 млрд рублей на реализацию национальных проектов в регионе в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

"В консолидированном бюджете Чувашии на финансирование региональных проектов на 2019 год запланированы средства в объеме 9,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава республики Михаил Игнатьев поручил министерствам Чувашии строго контролировать и "неукоснительно соблюдать" сроки освоения средств, выделенных на реализацию нацпроектов в регионе.

"Поставлена задача завершить работу по контрактации предусмотренных объектов до конца июля. Руководитель республики также обратил внимание, что уже необходимо готовить конкурсную документацию и проводить торги по объектам, обозначенным в планах на 2020-2021 гг.", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года Чувашия планирует направить на реализацию нацпроектов, в том числе из внебюджетных источников 77 млрд рублей.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.