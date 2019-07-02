В КБР 3 тыс. рабочих мест врачей оснастят компьютерами до конца года

НАЛЬЧИК, 2 июля. /ТАСС/. Три тысячи рабочих мест врачей в Кабардино-Балкарии (КБР) оснастят компьютерами и каждому выдадут электронную цифровую подпись до конца 2019 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения региона Марат Хубиев.

"В этом году первое с чего мы начали, это оснащение медицинского персонала автоматизированными рабочими местами, то есть у них стоят компьютеры, с помощью которых они будут в эту систему заходить, более 3 тыс. рабочих мест будем формировать в 2019 году. Далее каждый доктор должен иметь электронную цифровую подпись, без которой он работать не сможет, и она будет его сопровождать все последующие годы его работы", - сказал Хубиев.

На эти цели в 2019 году планируется направить более 134 млн рублей. Всего на эту программу в регионе запланировано более 863 млн рублей до конца 2024 года, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

В регионе создается единый цифровой контур в здравоохранении на основе государственной информационной системы здравоохранения. Все лечебные учреждения республики планируется связать между собой по закрытым каналам связи, чтобы доктор имел возможность, не выходя из кабинета, получать полную информацию обо всех исследованиях, которые проходил больной в других медучреждениях, уверен министр. Он отметил, что специалисты уделят особое внимание защите электронных систем.

Кроме того, в республике до конца года будет создан регистр людей, страдающих онкозаболеваниями.

Кабардино-Балкария участвует в шести из восьми федеральных проектов нацпроекта "Здравоохранение" на 2019-2024 годы. На их реализацию в 2019 году из федерального бюджета предусмотрено 434,8 млн рублей, регионального - более 7 млн рублей. Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.