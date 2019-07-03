Студенты в Санкт-Петербурге создали часы для обучения программированию

ТАСС, 3 июля. Участники Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) - студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали часы для обучения робототехнике и программированию в сфере носимой электроники. С помощью платформы ATWatch, реализованной в виде часов, школьники и студенты могут изучить основы создания носимых устройств и самостоятельно запрограммировать свои smart-часы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Кружкового движения.

"ATWatch включает широкий спектр различных датчиков и модулей, работать с которыми можно научиться по методическим материалам. Подключив часы через microUSB к компьютеру, школьник или студент шаг за шагом учится настраивать функции кнопок, создавать меню в текстовом виде и переводить его в графику на OLED-дисплей, управлять звуковыми уведомлениями, писать программы для вывода информации на экран", - сообщили в пресс-службе.

Изучив датчики и модули платформы, ученик может запрограммировать часы как портативную метеостанцию с компасом, которая будет измерять температуру воздуха, давление и влажность, настроить пульсометр с выводом на экран графика сердечного ритма в реальном времени, добавить акселерометр для подсчета шагов, календарь, часы, таймер, будильник, текущий заряд аккумулятора, любые уведомления. Платформа предназначена для учащихся с 15 лет, знакомых с основами программирования на языке C++.

Еще одно преимущество устройства - его автономность. В устройстве реализована система сверхнизкого энергопотребления аккумулятора, который способен питать часы продолжительное время, а заряжать ATWatch и обновлять прошивку в можно с помощью встроенного разъема micro USB. "Когда человек не пользуется часами, работает только микроконтроллер, который ждет, пока нажмут на кнопку, и затем включает все остальное. Это позволяет продлить работу часов до одного месяца в режиме обычного использования", - процитировали в сообщении слова автора идеи Артема Квашнина.

Вместе с ним над проектом работает его одногруппник Артем Земляк. По мнению студентов, их устройство можно использовать для работы в технологических кружках, кванториумах, ЦМИТах, вузовских фаблабах, на хакатонах и других соревнованиях, в личных проектах. К примеру, полученные во время работы с ATWatch знания и навыки пригодятся школьникам на Олимпиаде НТИ по профилям "Технологии беспроводной связи", "Умный город", "Интеллектуальные робототехнические системы", а также в других конкурсах и проектах Кружкового движения НТИ и не только. Сам Артем Квашнин в 2017 году стал финалистом Олимпиады НТИ по профилю "Умный дом".

"Как отмечают авторы проекта, на данный момент существуют только зарубежные аналоги, но часы ATWatch обладают улучшенными характеристиками: по объему памяти, автономности, уровню защиты от механических повреждений. Готовность устройства оценивается в 95%, сейчас разработчики заняты составлением обучающих материалов. Финальный прототип ATWatch команда Artem Technologies (АТ) представит на IV Летней школе инженерных проектов "Инжевика" в Новосибирске в августе 2019 года, одним из партнеров которой выступает Кружковое движение НТИ", - сообщили в пресс-службе Кружкового движения.

Кружковое движение

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.

В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Энерджинет, Технет и Кружковому движению. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии.