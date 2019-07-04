Единороссы создадут для граждан сервис обратной связи по реализации нацпроектов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" планирует осенью создать сервис "Нацпроекты глазами людей", благодаря которому каждый человек сможет сообщить о проблемах в реализации национальных проектов в его регионе. Об этом сообщил в четверг секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак по итогам совместной стратегической сессии партии и правительства, прошедшей в преддверии политической конференции единороссов, которая состоится 5 июля в Москве.

"В преддверии политической конференции "Единой России" мы провели обсуждение магистральной темы - национальные проекты. Нацпроекты не глазами власти, чиновников и исполнителей, а именно глазами людей", - рассказал Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии. По его мнению, самая главная проблема, которую надо сегодня решить, - "дефицит коммуникаций между исполнителями нацпроектов и населением". "И обеспечить эту коммуникацию может как раз партия "Единая Россия", - убежден политик.

Секретарь генсовета отметил, что наряду с организацией широкого информирования людей о тех изменениях, которые произойдут благодаря реализации нацпроектов, там, где они живут, будут созданы различные сервисы для получения обратной связи. "В специальных сообществах в соцсетях, на партийных сайтах и в мобильном приложении партии можно будет подать жалобу или задать вопросы об объектах, строящихся в рамках нацпроектов", - подчеркнул он. "Все сообщения будут поступать в единую публичную базу, структурированную по каждому объекту на сайте сервиса "Нацпроекты глазами людей", - уточнил сенатор.

Планируется, что депутаты "Единой России" всех уровней будут распределены по объектам, которые вошли в нацпроекты. На них ляжет ответственность за реагирование на обращения людей. "Мы сегодня договорились, что непосредственно на объектах будут проводиться встречи, чтобы люди могли видеть, следить за качеством, за сроками производства работ", - акцентировал внимание Турчак, заверив, что парламентарии будут выезжать и разбираться с ситуацией на месте.

На основе проблемных тем и вопросов "Единая Россия" будет регулярно составлять доклад на имя председателя партии, главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Ранее в своей статье "Единая Россия" - курс на перемены" Медведев назвал абсолютным приоритетом работы партии национальные проекты и в целом работу по реализации национальных целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным.