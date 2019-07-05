В Госдуме обсудят законодательные решения по развитию цифровой экономики

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Парламентские слушания "Вопросы развития цифровой экономики" пройдут в Госдуме 8 июля под председательством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, на слушаниях обсудят электронные трудовые книжки, цифровую подпись и развитие цифровых технологий. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

"Законодательство в сфере цифровой экономики сегодня формируется с нуля и не имеет аналогов. Нам важно принять качественные решения в этой области. При этом необходимо обеспечить защиту персональных данных и равный доступ граждан к электронным услугам", - сказал Володин.

"По итогам Петербургского экономического форума президент Владимир Владимирович Путин поручил Государственной думе в приоритетном порядке рассмотреть законодательные инициативы в сфере цифровых технологий. Мы ожидаем внесения правительством законопроектов в этой области, - отметил Володин. - Для принятия качественных и эффективных законов нам необходимо обсудить их с экспертами в IT-сфере, участниками рынка, профессиональным сообществом, профильными министерствами".

В слушаниях примут участие представители крупнейших российских компаний "Яндекс" и Mail.ru, а также заместитель председателя правительства Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и министр экономического развития Максим Орешкин.

Решение провести большие парламентские слушания по "цифре" было принято по итогам состоявшегося 24-25 мая в Крыму заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы. Члены совета также рекомендовали ускорить работу над законами, которые необходимы для развития цифровой экономики. Правительство готовит более 20 законопроектов.

18 июня депутаты Госдумы приняли участие в семинаре по цифровой экономике, организованном "Школой 21". Участники семинара вместе со IT-специалистами обсуждали вопросы развития современных технологий и повышения доступности цифровых услуг для граждан.

Формат больших парламентских слушаний позволяет привлечь к обсуждению общественно значимых, резонансных вопросов максимальное количество экспертов. Ранее в таком формате обсуждались вопросы реновации и защиты прав дольщиков, ключевые аспекты бюджетной и налоговой политики, проблемы образования.