Абитуриентам IT-специальностей хотят разрешить выбирать экзамен по физике или информатике

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Абитуриентам, поступающим в российские вузы на IT-специальности, могут разрешить самим выбирать одно из обязательных вступительных испытаний - физику или информатику. Соответствующие предложения Минобрнауки содержатся в проекте приказа министерства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Приказ предусматривает возможность абитуриента, поступающего в вуз по программам бакалавриата и специалитета "Информатика и вычислительная техника", "Информационные системы и технологии", "Прикладная информатика", "Программная инженерия", "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", в качестве одного из обязательных вступительных испытаний выбрать экзамен "Физика" или "Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", - говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.

Как пояснили в пресс-службе министерства порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сейчас вузы сами решают, какие вступительные экзамены придется сдавать будущим IT-специалистам. Приказ даст абитуриентам больше свободы: появится возможность вместе с обязательными результатами ЕГЭ по русскому и математике представить для поступления в вуз результаты ЕГЭ или по физике, или по информатике (в зависимости от того, что сдавал будущий студент).

Документ подготовлен в рамках работы по нацпроекту "Цифровая экономика". Он поможет достичь одного из показателей нацпроекта: согласно планам, к 2024 году число абитуриентов, принятых на программы высшего образования в сфере информационных технологий, должно достигнуть 120 тыс. человек.