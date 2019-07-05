Минсельхоз планирует создать в около 300 лабораторий по выдаче экспортных сертификатов

ПЕРМЬ, 6 июля./ТАСС/. Минсельхоз намерен создать в России около 300 лабораторий, выдающих сертификаты международного соответствия, которые позволят экспортировать продукцию за рубеж. Об этом сообщила в пятницу заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на расширенном заседании по реализации национальных проектов, прошедшем в Перми.

Участник совещания Владимир Макаров, представляющий Ассоциацию пчеловодов Пермского края, указал на нехватку в России лабораторий, выдающих сертификатов международного соответствия для последующего экспорта продукции в зарубежные страны.

"Этот вопрос у Россельхознадзора стоит в планах. Мы должны объявить конкурс на оборудование до конца года, и, соответственно, к 2020 году планово ввести уже первую лабораторию для пчеловодов. Учитывая, что это нужно по всей стране, в принципе, у нас есть план по увеличению количества лабораторий. В течение трех лет мы должны инициировать [создание лабораторий] практически по каждому субъекту", - сказала Лут.

"В этом году мы объявим конкурс и в следующем году должны запустить первые лаборатории [со специализацией по меду]. А так у нас порядка 300 лабораторий стоят в планах", - добавила замглавы Минсельхоза РФ.