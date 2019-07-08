В ОНФ сообщили, что победившим в конкурсе благоустройства городам не хватает подрядчиков

ПСКОВ, 8 июля. /ТАСС/. Малые города и исторические поселения, признанные победителями Всероссийского конкурса благоустройства, испытывают нехватку подрядчиков и архитекторов, из-за чего выполнение проектов замедляется. Об этом в понедельник сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева, в ходе встречи в Пскове с активом регионального штаба ОНФ по вопросу реализации национальных проектов.

"Серия наших поездок прошла по тем городам и областям, которые оказались победителями прошлого года. <...> Во время поездок выявили, что есть проблема - отсутствие подрядчиков, которые готовы выйти на выполнение работ. Это проблема не только Псковской области, связано с тем, что у нас оказалось в принципе в стране не так много организаций, готовых работать с относительно небольшими суммами в отдаленных городах. Проблемы есть и с наличием архитекторов, и с ошибками самих муниципалитетов", - сказала Цунаева.

Кроме того, по словам Цунаевой, ряд муниципалитетов не могут существенно изменить свой облик, так как располагаются в границах национальных парков.

"Достаточно остро стоит проблема, я эту проблему привезла после поездки в Вологду. Это жизнь населенных пунктов, которые располагаются в границах нацпарков. Замечательный исторический город, но развиваться с точки зрения строительства инфраструктуры, благоустройства, не имеет возможности, потому что есть серьезные ограничения в связи с наличием нацпарка", - отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Итоги первого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды благоустройства малых городов были подведены в 2018 году. Его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства. Было принято решение, что конкурс станет ежегодным. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.