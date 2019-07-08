Минпросвещения запустило портал о реализации нацпроекта "Образование"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Министерство просвещения России дало старт работе портала для обработки обращений граждан по вопросам реализации национального проекта "Образование". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

"В 2019 году стартовала реализация национального проекта "Образование". Для того, чтобы ознакомить как можно больше граждан с инициативами и изменениями, которые уже происходят в образовании, создана онлайн-приемная https://projectobrazovanie.ru", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что ресурс "позволит каждому желающему задать вопросы и внести предложения по реализации нацпроекта "Образование".

"Каждое поступившее обращение будет обработано, а ответы заявители получат прямо на свои электронные почты. Обратную связь представит администратор национального проекта, а в рамках августовских совещаний полный анализ вопросов и ответов проведет лично руководитель проекта - Министр просвещения Российской Федерации О. Ю. Васильева", - уточнили в министерстве.

На сегодняшний день на портале представлены цели нацпроекта "Образование" и разделы с описанием входящих в него федеральных проектов, информация о ходе реализации нацпроекта будет постоянно обновляться, добавили в пресс-службе ведомства.

"Портал станет площадкой открытого диалога по всем вопросам нацпроекта, а собранные с его помощью обращения будут использоваться для дальнейшего анализа потребностей граждан России в качественном образовании", - отмечается в сообщении.