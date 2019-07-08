На борьбу с раком в Санкт-Петербурге за шесть лет направят 2,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург получит до 2024 года из федерального бюджета на реализацию проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" 2,5 млрд рублей. На эти средства в городе откроют центры амбулаторной онкологической помощи и закупят новое оборудование для больниц, сообщил в понедельник на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС зампредседателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Евгений Антипов.

"Подписано распоряжение правительства об утверждении региональной программы Санкт-Петербурга "Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 гг". Всего на программу будет выделено 2,5 млрд рублей - это федеральные средства", - рассказал он и уточнил, что в 2019 году на борьбу с раком из федерального бюджета направят около 533 млн рублей.

Антипов отметил, что в городе отмечаются положительные тенденции в борьбе с раком - специализированная помощь оказывается на высоком уровне, снижается послеоперационная летальность и частота рецидивов. "Сохраняются и проблемы - это поздняя выявляемость отдельных видов рака и не очень высокие показатели одногодичной выживаемости этих пациентов. К сожалению, не всегда соблюдаются установленные законом сроки попадания онкологических пациентов на те или иные этапы оказания специализированной или первичной онкологической помощи", - добавил он.

По словам зампредседателя комитета, среди новшеств принятой программы - организация в городе центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) - в этом году откроется восемь, а до 2024 года еще 10. "Смысл введения этих центров - это приближение максимальное онкологической специализированной первичной помощи к пациенту - во всех районах нашего города будут организованы эти центры амбулаторно-онкологической помощи", - пояснил главный внештатный онколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев.

Создание таких центров помогут значительно разгрузить специализированные учреждения - отметил заместитель главного врача Городского клинического онкологического диспансера Гарик Дашян. По его словам, сейчас в диспансере порядка одной трети пациентов - непрофильные, что увеличивает ожидание помощи больными.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.