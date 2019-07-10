Кабмин утвердил правила создания Совета по господдержке научных центров мирового уровня

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медеведев подписал постановление "О Совете по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития". Текст документа в среду размещен на официальном портале правовой информации.

"Совет является постоянно действующим межведомственным органом, образованным из представителей федеральных органов исполнительной власти, федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", ведущих ученых для рассмотрения вопросов отбора и координации деятельности центров в целях предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказания государственной поддержки создания и развития центров в рамках федерального проекта "Развитие научной и научно-технической кооперации" национального проекта "Наука", - говорится в положении о Совете.

Совет будет определять приоритетные направления, по которым создаются центры, координировать их деятельность, совместно с Минобрнауки проводить конкурсы на получение грантов.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Проект "Развитие научной и научно-производственной кооперации" в рамках нацпроекта "Наука" предусматривает, в частности, создание международных центров мирового уровня - не менее четырех математических и не менее трех центров геномных исследований.