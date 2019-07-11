Эксперты: Россия сможет стать одним из мировых лидеров в отдельных областях робототехники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Россия в будущем сможет стать одним из мировых лидеров в отдельных областях робототехники, для этого, в частности, нужно поставить конкретные задачи по развитию отрасли в промышленных масштабах. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные порталом "Будущее России. Национальные проекты" в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Шансы есть всегда, главное правильно ими воспользоваться", - считает директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга Михаил Иванов. По его словам, одним из главных драйверов развития робототехники в России могут стать системные интеграторы. "Развитие интеграторов - это хороший драйвер для того, чтобы войти на этот рынок. И этот драйвер должен за собой потянуть все остальные составляющие, в том числе и производство собственно роботов", - уточнил он.

Лидеров в сфере робототехники нужно определять на основании ведущих позиций по конкретным решениям и продуктам, полагает начальник отдела координации развития "сквозных" цифровых технологий департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Денис Сухинин. Разработанная в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" дорожная карта по робототехнике и сенсорике позволит России занять такие позиции, пояснил он. "По итогам реализации карты планируется в пять раз увеличить число внедрений на глобальном рынке робототехнических и сенсорных систем российского происхождения, ежегодный выпуск патентоспособных технических решений и количество высокорейтинговых научных публикаций", - рассказал Сухинин.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин полагает, что Россия сможет стать одним из лидеров по робототехнике. "В производстве того же программного обеспечения для робототехники мы уже одни из лидеров", - уточнил он.

Эксперты и отраслевое сообщество сейчас занимаются разработкой единой стратегии развития робототехники. Она поможет России занять уверенную позицию среди мировых лидеров, отмечает заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Александр Назаров. "Еще одним важным фактором успеха является наращивание инвестиций в профильные НИОКР и здесь важную роль, на наш взгляд, должно сыграть государство. На наш взгляд необходимо усилить также венчурную поддержку стартапов, связанных с разработками в сфере робототехники и смежных областях", - добавил он.