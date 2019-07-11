Число отремонтированных дорог в Нижегородской области увеличили за счет экономии на торгах

ТАСС,11 июля. Власти Нижегородской области расширили список дорог, которые отремонтируют в 2019 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", за счет того, что региону удалось сэкономить на торгах более 200 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства области.

"Дополнительные участки региональных дорог включены в план реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижегородской области. Ремонтную программу удалось увеличить за счет экономии средств, сложившейся по результатам проведенных торгов - она составила 204,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В план ремонта дополнительно включено 6 км автодороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород в Чкаловском районе и участки дороги Лысково - Княгинино общей протяженностью 6,3 км.

Общее финансирование нацпроекта в Нижегородской области на 2019 год составляет 6,7 млрд рублей, работы уже выполнены на треть.

"Мы идем в графике, критических замечаний к подрядчикам нет. Все работы по укладке асфальта должны завершиться к 1 октября", - цитирует пресс-служба министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова.

Как отметили в региональном правительстве, жители могут внести свои предложения или оставить отзывы по ремонту, заявки принимаются на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог области, а также в социальной сети "ВКонтакте" в группе проекта "Дороги Нижегородской области".