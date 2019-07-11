Омская область за три года восстановит почти 14 тыс. га лесного фонда

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Омская область с 2019 по 2021 год получит из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология" почти 85 млн рублей, которые будут направлены на восстановление почти 14 тыс. га лесного фонда. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"В текущем году на выделенные в рамках проекта "Сохранение лесов" 25,5 млн рублей будет восстановлено более 4 тыс. га леса. В следующем году на эти цели выделят 28,1 млн рублей, что позволит выполнить искусственное лесовосстановление еще на 1033 га, а естественное - на 3577 га. В 2021 году федеральные субвенции составят 31,26 млн рублей, благодаря чему удастся восстановить более 5 тыс. га лесов", - говорится в сообщении.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области ТАСС сообщили, что лесовосстановительные мероприятия будут финансироваться только из федерального бюджета. "Эти мероприятия позволят полностью покрыть потребности региона в лесовосстановлении. В целом программа рассчитана на шесть лет, но на последние три года показатели еще не определены", - сказал представитель управления.

Он добавил, что Омская область также ежегодно будет получать из федерального бюджета по 58,8 млн рублей на обновление парка противопожарной техники лесхозов. "Это очень актуально, так как на момент начала программы (в 2019 году - прим. ТАСС) износ техники составлял порядка 80%", - отметил собеседник агентства. В 2019 году планируется на эти средства приобрести 30 единиц техники, в 2020 году - 39 единиц, а в 2021 - еще 40 машин.

Лесной фонд Омской области составляет около 6 млн га, в них преобладают ель, пихта, сибирский кедр. В декабре прошлого года врио губернатора Омской области Александр Бурков поднял проблему незаконных вырубок на севере региона. 2 марта на форуме ОНФ в Калининграде о ситуации с "черными лесорубами" омская журналистка рассказала президенту РФ Владимиру Путину, который поручил Генеральной прокуратуре проверить приведенные факты.

Нацпроект "Экология" включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).