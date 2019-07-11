Учреждения культуры в России научат работать с волонтерами

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) проведет обучение специалистов учреждений культуры по работе с добровольцами. Привлечение волонтеров сделает их более открытыми и современными, сообщил ТАСС председатель совета АВЦ, член Общественной палаты России Артем Метелев.

"Учреждения культуры допускают волонтеров к работе, они готовы доверять им свои архивные фонды и тому подобное, но не знают, как с ними сотрудничать. Мы запускаем сейчас образовательные программы для сотрудников учреждений, чтобы показать им что наличие волонтера, например, в музее - это полезно, эффективно, позволяет делать учреждение более открытым, инклюзивным, современным", - сказал он на площадке окружного форума добровольцев в Кабардино-Балкарии.

Как сообщалось, в рамках нацпроекта "Культура" в стране создается база добровольческого движения по направлению "Волонтеры культуры", работу ведут Минкультуры РФ, Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров. К концу 2019 года к программе планируется привлечь 10 тыс. волонтеров.

"Главное не цифры, а условия, которые мы создадим в каждом регионе по развитию этого направления. <…> Мы вовлекли профессиональные сообщества, экспертные центры, фонды, ведомства, органы охраны памятников - сейчас вырабатываются предложения о том, какие барьеры необходимо снять, что мешает людям. Например, для участия в реставрации или восстановлении памятников культурного наследия нужна лицензия - это барьер", - отметил Метелев.

Нацпроект "Культура", который реализуется с 1 января 2019 до 31 декабря 2024 года, направлен на обеспечение доступа российским гражданам и иностранным гостям к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. В частности, в стране планируется провести реконструкцию, реставрацию и переоснащение культурных объектов, создать виртуальные концертные залы, переоснастить библиотеки, провести реконструкцию и капитальный ремонт десятков детских театров.