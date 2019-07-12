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Амурская область планирует потратить на реализацию нацпроекта "Культура" 240 млн рублей

Из них 234,7 млн рублей - за счет средств федерального бюджета, уточнила министр культуры региона Ольга Юркова

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Общая сумма, предусмотренная на реализацию национального проекта "Культура" в Амурской области, на сегодняшний день составляет 240 млн рублей, выделенные из федерального и областного бюджетов. Об этом министр культуры региона Ольга Юркова сообщила в интервью корреспонденту портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

"Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета были заключены с Министерством культуры Российской Федерации в установленные сроки. По региональному паспорту за счет средств федерального бюджета предусмотрено 234,7 млн рублей, за счет областного бюджета - 5,2 млн рублей", - сообщила Юркова.

Она отметила, что такой объем финансирования реализации нацпроекта предусмотрен первоначальной оценкой, в дальнейшем он будет увеличен. "Уже сейчас цифры растут. По тем заявкам, которые мы выигрываем, предусмотрено софинансирование из областного бюджета", - подчеркнула глава ведомства.

В июне замминистра культуры РФ Ольга Ярилова похвалила работу Амурской области над нацпроектом "Культура".

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из федерального бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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