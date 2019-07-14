Медведев проведет совещание об исполнении решений кабмина по нацпроектам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщили в пресс-службе кабмина, на заседании будет обсуждаться исполнение решений правительства о реализации национальных проектов.

В заседании примут участие первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко, Максим Акимов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Юрий Трутнев, помощник президента РФ Андрей Белоусов, а также главы Минэкономразвития, Минприроды, Минкультуры, Минкомсвязи, Минтруда и Минстроя.

Президент РФ Владимир Путин 7 мая 2018 года, в день своей инаугурации, подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Перед правительством была поставлена задача достижения девяти национальных целей развития страны, в том числе обеспечения устойчивого естественного роста численности населения, повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, вхождения РФ в число пяти крупнейших экономик мира, перехода к темпам экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности и другие.

Для реализации этой программы правительству РФ тем же указом было поручено разработать (либо скорректировать уже существующие) 12 нацпроектов. Также указ президента предусматривает масштабную модернизацию магистральной инфраструктуры страны. 30 сентября 2018 года правительство РФ своим распоряжением утвердило соответствующий комплексный план, состоящий из 11 федеральных проектов.

Всего 12 нацпроектов и план развития инфраструктуры включают в себя 78 федеральных проектов. Кураторами реализации нацпроектов являются вице-премьеры правительства. Непосредственные руководители, которые несут персональную ответственность за выполнение заложенных в нацпроекты показателей, - профильные министры российского правительства.